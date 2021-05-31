Çorum'daki sosyal tesislerde açılış hazırlıkları tamamlandı

Çorum Belediyesi 1 Haziran’dan sonra yeni normalleşmeyle birlikte açılması beklenen sosyal tesislerde hazırlık çalışmalarını tamamladı.

Türkiye’nin gözü kademeli normalleşmenin ikinci aşaması için çıkacak karara çevrilirken, faaliyetlerine ara veren kafe ve restoranlar 1 Haziran için hazırlıklar yapmaya başladı. Belediye Sosyal Tesisleri’nde de hummalı bir hazırlık çalışması sürüyor. Tesislerde görevli personel yeni normalleşme ile ilgili karar öncesi Millet Bahçesi ve Pir Baba Parklarında yer alan sosyal tesisler ile Güngörmüşler Sosyal Tesislerinde detaylı temizlik ve bakımonarım çalışmalarını tamamladı.

Belediye Başkanı Yardımcısı İsmail Yağbat, pandemi öncesinde olduğu gibi belediye sosyal tesislerinin yeni normalleşme sonrası Çorum halkına en güzel şekilde hizmet vermeye devam edeceğini söyledi.

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