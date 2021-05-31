Çorum Belediyesi kültür yayınlarına iki eser katıldı

Çorum’da kültür ve sanat hayatının gelişmesine yönelik pek çok çalışmaya imza atan Çorum Belediyesi, kültür yayınlarına iki eser daha ekledi.

Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Kent Arşivi, son olarak Doç. Dr. Adem İlkay Diken, Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya ve Haşim Güner tarafından hazırlanan, 'Geçmişten Günümüze Çorum’da Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi' ve EğitimciYazar Hasan Korkmaz tarafından hazırlanan 'Şiir Diliyle Çorum' adlı eserleri şehrin kültür hafızasına kazandırdı.

Dr. Adem İlkay Diken, Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya ve Haşim Güner tarafından hazırlanan 'Geçmişten Günümüze Çorum’da Sağlık Hizmetlerinin Gelişimi' adlı eserde Çorum’da sağlık hizmetlerinin tarihsel süreci ele alındı. Hititlerden günümüze sağlık alanındaki gelişmeler anlatıldı. Sağlık kurumlarının gelişimi de eserde yer aldı. Çorum’a dair yazılan şiirlerin derlendiği Şiir Diliyle Çorum kitabı, sözlü kültürümüzün zenginliğini yansıtan bir eser. 'Şiir Diliyle Çorum' adlı eserde gerek divan edebiyatı şiir özellikleri gerekse halk şiirimizin özelliklerini taşıyan ilçelerimizi, beldelerimizi ve köylerimizi anlatan şiirler yer alıyor.

Doç. Dr. Adem İlkay Diken, Doç. Dr. Adnan Yalçınkaya, Haşim Güner ve eğitimciyazar Hasan Korkmaz, eserlerinin Belediye Kültür yayınları arasında basım ve yayımının yapılmasına teşekkür ederek, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti

Çorum Belediyesinin Kültür Yayınları arasında basım ve yayımı yapılan her iki eser, Turgut Özal İş Merkezi 4. katta yer alan Kent Arşivi'nden temin edilebilecek.

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