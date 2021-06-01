Otlaktan kaçan atlar, kent merkezine indi

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da sahibinin bırakıldığı otlak alandan kaçan 3 at, şehir merkezine indi. Vatandaşların şaşkın bakışları arasında bir süre etrafta dolaşan atlar, zabıta ekiplerince yakalanıp barınağa götürüldü.
Kentte İskilip yolu mevkisinde otlaması için 3 at, sahibi Oktay Demirel tarafından, iple bağlanarak, otlak alana bırakıldı. Bir süre otlayıp, bağlı oldukları ipten kurtulan atlar, yaklaşık 10 kilometre yolu kat ederek kent merkezinde Gazi Caddesi´ne indi. Karşılarında başıboş atları görünce şaşkınlık yaşayan vatandaşlar, durumu zabıta ekiplerine haber verdi. İhbarla bölgeye gelen zabıta ekipleri, bir süre etrafta dolaşan atları toplayarak barınağa götürdü. Ekipler, ayrıca atların başıboş bırakılması ve trafiğin tehlikeye düşürülmesi nedeniyle at sahibi hakkında da tutanak düzenledi. Atlarını teslim almak isteyen Oktay Demirel ise iplerinin başkaları tarafından kesildiğini öne sürerek, tutanağa itiraz etti.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-06-01 13:50:55
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