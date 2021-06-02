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Çorum’da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

İHA

Çorum'da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağışı kampanyası için stant açıldı.

Çorum’da tutuklu ve hükümlüler için kitap bağışı kampanyası başlatıldı

Çorum’da, Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan "Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında kitap bağışı kampanyası için stant açıldı.
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kampanya kapsamında Çorum Adliyesi içerisinde kitap bağışı için stant kuruldu. Vali Yardımcısı Recep Yüksel, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Faruk Ağca, Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili Osman Keser, Baro Başkanı Kenan Yaşar ile hakim ve savcılar stantı ziyaret ederek kitap bağışında bulundu.
Hükümlü ve tutukluların okuma alışkanlığı kazanmaları, kütüphaneleri etkin olarak kullanabilmeleri ve daha fazla kitaba erişim sağlayabilmeleri amacıyla 'Bir Kitap Bir Umut' sloganıyla başlatılan kampanya, 16 Haziran tarihine kadar devam edecek.
Güzel bir etkinlik için bira araya geldiklerini belirten Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Faruk Ağca, “Cezaevlerimizdeki hükümlülerimize, tutuklarımızın vakitlerini değerlendirebilmeleri için kitap kampanyası etkinliğimiz var. Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında ülke genelinde bu etkinlik düzenleniyor. Pandemi döneminde hükümlülerimizin kitap okumaya daha çok merak sardıklarını gözlemledik. Türkiye genelinde de böyle bir eğilim oluşmuş. Hükümlülerimizi kitapla daha da hemhal edebilmek için kampanya ciddi bir katalizör görevi görecek” dedi.
En iyi armağan ve hediyenin kitap olduğunu ifade eden Vali Yardımcısı Recep Yüksel'de, “Cezaevlerinde kalan hükümlü ve tutuklularımız sadece vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmek için kitap okumuyorlar. Geçmişlerinde birikimleri ne ise eğitimleri ne ise bunu daha da ileri götürmek için veya cezaevinde kaldıkları süre içerisinde yeniden topluma katıldıklarında daha iyi insan, daha iyi vatandaş olmak için kitaplarla bir araya geliyorlar. Devletin imkanlarını bizlerin ve sizlerin bağışlarıyla buluşturup cezaevlerindeki kütüphaneleri zenginleştirmemiz gerekiyor. Tüm hemşehrilerimizi bu kampanyaya destek olarak kitap bağışında bulunmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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