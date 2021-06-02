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Sungurlu’da yangın

İHA

Sungurlu’da yangın

Çorum’un Sungurlu ilçesinde çıkan yangında bir evin çatısı, tandırlık ve 50 adet saman balyası yandı.

Edinilen bilgilere göre, Hakkı Ö.'ye ait evin çatı katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Alevler evin yan tarafında bulunan tandıra sıçradı. Evden dumanlar yükseldiğini gören köylüler itfaiye arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Sungurlu Belediyesine ait itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek kontrol altına alınan yangını evlere sıçramadan söndürdü. Yangında evin çatısı, tandırlık ve içerisinde bulunan 50 adet saman balyası yandı.
Yangınla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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