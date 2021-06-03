Yanan evini unuttu, yavru kedilerini kurtarmaya çalıştı



Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,(DHA) - ÇORUM'da alevlerin sardığı evindeki kedileri kurtarmak isteyen Çelebi Cindil (45), "Kedilerim içeride" diyerek eve girmeye çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri tarafından güçlükle durdurulan Cindil, alevlerin söndürülmesinin ardından sağlık durumu iyi olan 6 yavru kedisine kavuştu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Yeniyol Mahallesi´nde bulunan 3 katlı binanın 2´nci katında sobadan çıktı. Dumanları gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dışarıda olan ve tek yaşayan Çelebi Cindil, dumanları görünce apartmana doğru koşarak "Kedilerim içeride" diyerek eve girmeye çalıştı. İtfaiye ve polis ekipleri, Cindil´in alevlerin arasına girmesini engelledi. Cindil, vatandaşlar ve ekipler tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Yangının kontrol altına alınmasının ardından eve giren Cindil, 6 yavru kediyi karton kutuya koyarak dışarı çıkardı. Kedilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi. DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-06-03 14:26:24



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