Asfalt ziftine yapışmış halde bulunan yavru köpekler tedavi altına alındı

Çorum’da zift birikintisine yapışık halde bulunan yavru köpekler, Veteriner İşleri Müdürlüğü Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde temizlenerek tedavi altına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Galericiler sitesi çevresinde iki yavru köpek yola dökülen zifte yapıştı. Vatandaşların ihbarı üzerine köpekler belediye ekipleri tarafından kurtarılarak Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü. Veteriner hekimler tarafından temizlenen yavrular, üzerilerindeki zift malzemesinin temizlenmesinin ardından beslemesi yapıldı.

Yavruların tedavilerinin devam ettiğini dile getiren Veteriner Mehmet Gültekin, “Merkezimize gelen yavru köpeklerimizi muayene ettik. Yavrularımız bize geldiğinde vücudunda yüksek miktarda petrol türevi maddeler bulaşmış bir şekildeydi. Herhangi bir yarası yok ama bazı yerleri tahriş olmuş durumda. Şuanda üzerindeki zifti büyük ölçüde temizledik ve zararlı etkenlerden uzaklaştırmaya çalıştık. Gerekli tedavilerini yaptık. Barınağımızda birkaç hafta içinde sağlığına kavuşması için tüm tedavilerini yapacağız” dedi.

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