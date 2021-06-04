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Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Çorum’u 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içindeyiz”

İHA

Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Çorum’u 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içindeyiz”

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, parti teşkilatlarına yönelik ziyaretleri devam ediyor.
AK Parti Dodurga, Uğurludağ, Bayat ve İskilip ilçe teşkilatlarını ziyaret eden Ahlatcı, partililerle bir araya geldi. Teşkilatların çalışmalarının masaya yatırıldığı ziyaretlerde Ahlatcı ayrıca esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşların taleplerini de dinledi.
Pandemi süresince uzaktan teşkilat çalışmalarını sürdürdüklerini hatırlatan Ahlatcı, partililerle yüz yüze gelmekten ve bir arada bulunmaktan dolayı memnun olduklarını ifade etti.
Çorum’u 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Ahlatcı, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da belirttiği gibi, 'Gücünü milletten alan, birikimini ve imkânlarını sadece millete hizmet için kullanan' anlayışımızı siyasetin temeli olarak görüyoruz” dedi.
Çorum ve ilçelerinin her şeyin en iyisi ve en güzeline layık olduğunu belirten İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Hizmette sınır tanımayan AK Parti’nin daha güzel hizmetleri de getireceğinden hiç şüphemiz yoktur. Tüm İl ve İlçe teşkilatlarımızla tevazu, samimiyet ve gayret diyerek çıktığımız bu yolda birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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