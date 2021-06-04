Otomobil alev alev yandı

Çorum’da seyir halindeyken arıza yapan otomobil bir anda alev alarak yandı.
Olay, Çorumİskilip yolu Cerit Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil seyir halindeyken arıza yaptı. Aracını kenara çeken sürücü motor kaputunu açtığında otomobilin yandığını gördü. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.