Çorum'da İncesu Barajı’nın yüzde 70'i tamamlandı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: "3,62 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip baraj tamamlandığında ekonomiye yılda 7 milyon 500 bin Türk Lirası katkı sağlanacak"

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çorum İncesu Barajı’nın yüzde 70’lik kısmı tamamlandığını belirterek, "28 bin 616 metrelik sulama hattının 21 bin 612 metresi döşenmiştir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır” dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Çorum'da yaptığı yatırımlarla mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor. DSİ son yıllarda modern sulama projeleri geliştirerek uygulamaya koymaya devam ediyor. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Böylelikle bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet edilirken bir taraftan da yaşam standartları yükseltildiği için göç önleniyor.

Çorum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor. DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bu kapsamda 3,62 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip Çorum İncesu Barajı’nın sulama inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirterek, projenin tamamının bitirilmesi ile birlikte 9 bin 750 dekar tarım alanının sulamaya açılacağını söyledi.

Genel Müdür Yıldız, “Projenin yüzde 70’lik kısmı tamamlanmış olup 28 bin 616 metrelik sulama hattının 21 bin 612 metresi döşenmiştir. Projenin hayata geçirilmesiyle milli ekonomiye yılda yaklaşık 7 milyon 500 bin Türk Lirası katkı sağlanacaktır” dedi.

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