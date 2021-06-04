Sungurlu’da pazar günü 3 köyde sandık kurulacak

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Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı 3 köyde seçim heyecanı yaşanacak. Seçim nedeniyle pazar günü bu köylerde sokak kısıtlaması olmayacak.

Türkiye genelinde bir belde ile 764 köy ve mahallede bu pazar günü muhtarlık seçimi yapılacak. Seçim nedeniyle seçimin yapılacağı yerlerde hafta sonu pazar günü uygulanacak sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak.

Edinilen bilgilere göre Sungurlu’ya bağlı Çadırhöyük ve Derekışla köylerinde muhtarlık, Dayıncak köyünde ise aza seçimleri olacak.

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