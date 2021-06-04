Sungurlu'da hayat boyu öğrenme yıl sonu sergisi açıldı

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Sungurlu Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü tarafından hayat boyu öğrenme yıl sonu sergisi açıldı.

17 Haziran hayat boyu öğrenme haftası nedeniyle düzenlenen sergi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde açıldı. Açılış kurdelesini Sungurlu Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan vekili Sakine Sarıyüce, Milli Eğitim Müdür İhsan Sepetçi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ertuğrul Bostancı kesti.

Kursiyerlerin yıl boyunca hazırladıkları el emeği, göz nuru dökerek ürettiği eserler katılımcılar tarafından beğenildi.

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