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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Altı Nokta Körler Derneğinden istişare toplantısı

İHA

Altı Nokta Körler Derneğinden istişare toplantısı

Altı nokta Körler Derneği Çorum Şubesi’nin 25. kuruluş yıl dönümü nedeniyle istişare toplantısı düzenlendi.
Toplantıda bir açılış konuşması yapan Dernek Başkanı Şaban Kabakçı, 1950 yılında kurulan derneğin Türkiye’nin köklü sivil toplam kuruluşlarından birisi olduğunu söyledi. Dernek olarak görme engellilerin toplumsal alanda diğer bireylerle eşit haklara sahip olabilmesini hedeflediklerini dile getiren Kabakçı, Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesi olarak görme engelli bireylerin her zaman yanında ve destekçisi olduğunu kaydetti.
Özel gereksinimli vatandaşların, hayatın her alanında kimseye ihtiyaç olmadan hayatlarını sürdürebilmelerinin temel bir insan hakkı olduğunu dile getiren AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu da, "önce insan" diyerek her konuda engelleri kaldırmaya, hayatı kolaylaştırmaya büyük önem verdiklerini söyledi.
Özel bireylere gösterilen ilgi ve desteğin sosyal devlet anlayışının bir gereği olduğunu kaydeden milletvekili Erol Kavuncu, engellilerle ilgili yapılan düzenlemeleri bir lütuf olarak değil, hakların sahiplerine teslim edilmesi olarak gördüklerini vurguladı.
AK Parti’nin kurulduğu günden beri "yaratılanı sev yaratandan ötürü" düsturu doğrultusunda ilk olarak 2005 yılında kabul edilen 5378 Engelliler Kanunu ile bu alanda çığır açıcı, tarihi bir adım attığını anlatan Kavuncu, “Söz konusu kanunla engelli vatandaşlara eğitimden bakım hizmetlerine, istihdamdan imkanlarının artırılması ve ayrımcılığın önlenmesine kadar pek çok konuda hakları teslim edilmiştir. 2007 yılında Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme’yi imzalayan ilk ülkelerden biri Türkiye olmuştur. Engelli vatandaşlarımıza ilk defa evde bakım ve evde sağlık hizmetlerinin sunulması, engellilerin eğitimde fırsat eşitliğine kavuşması gibi hizmetler bu yöndeki çalışmalarımızın yalnızca bir kısmıdır. 2010 yılında anayasada yapılan değişiklikle de engellilere pozitif ayrımcılık yapılması anayasal güvenceye kavuşturulmuştur. Engelli insanlarımızın maruz kaldığı eşitsizlikleri ortadan kaldırmak, istihdam yoluyla özgürleşmelerini sağlamak, yaşam koşulları ve bakım hizmetlerini iyileştirmek, ön yargılarla mücadele etmek ve onlara güvenli bir gelecek sunmak, millet ve devlet olarak en temel görevimiz ve borcumuzdur. AK Parti'nin her alandaki sessiz devrimleri, engelli vatandaşlarımız için de artarak devam edecektir. Zira özel gereksinimli kardeşlerimiz için ne yapsak azdır” dedi.
Görme engelli bireyler için özgürlüğün simgesi olan beyaz bastonun toplumu birleştiren, harekete geçiren önemli bir sembol olduğunu belirten Kavuncu, “İnsanlık bu sembol etrafında bir araya gelmeye, görme engelli kardeşlerimizle kol kola yürümeye, engelleri birlikte aşmaya devam edecektir. Bizlerde, görme engelli kardeşlerimizin yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretmeye, özgüvenlerini artırmaya, moral ve motivasyonlarını yükseltmeye devam edeceğiz. Sevginin, ilginin aşamayacağı engel yoktur. Zihinlerdeki ve kalplerdeki engeller aşıldığında tüm engeller aşılacaktır” ifadelerini kullandı.
Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, engellilere yönelik devrim niteliğinde uygulamaların hayata geçirildiğini belirterek, tüm özel bireylere ulaşma noktasında devletin bütün kurum ve kuruluşlarının çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.
Gözlerin görmemesinin bir engel olmadığını dile getiren Erdinç, “Esas gönül gözünün kapalı olması bir engeldir. Bir kulağın işitmemesi bir engel olarak kabul edilebilir ancak esas engel o kulakların duymak istememesidir. Hem gönül gözü açık olan hem de birbirini anlayan bir toplululukla bir arada olmaktan dolayı mutluyuz” şeklinde konuştu.
Toplantıya Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Yahya Çoban, SGK İl Müdürü Ömer Tök, İş Kur İl Müdürü Levent Tuzcu, Sivil Toplumla İlişkiler İl Müdürü Mustafa Bayrak, Çorum Spastik ve Zihinsel Engellileri Koruma Derneği Başkanı Dr. Neslihan Hüsüoğulları ve dernek üyeleri katıldı.

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