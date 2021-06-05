35 kez kan bağışı yapan vatandaşa altın madalya

Çorum'un Sungurlu ilçesinde Türk Kızılayı rekor sürede bağış yapan vatandaşa altın madalya ile ödüllendirdi.



23 Haziran tarihleri arasında Atatürk Meydanı’nda düzenlenen Kan Bağışı kampanyasında 186 ünite kan toplandığı bildirildi. Sungurlu’da, Türk Kızılayına 10 kez kan bağışı yapan 16 kişiye bronz madalya, 35 kez kan bağışı yapan 1 kişiye ise törenle altın madalya verildi.



'35 kan bağışında bulundu'

Türk Kızılayı Sungurlu Şube Başkanlığı tarafından düzenlenen kan bağış kampanyalarına 35 kez kan bağışı yapan Edip Yalınkılıç, altın madalyasını Kızılay Sungurlu Şube Temsilcileri Ethem Karaaytu ve Alperen Akel’in elinden aldı. Türk Kızılayı Sungurlu Şube Temsilcileri Ethem Karaaytu ve Alperen Akel, pandemi süresince kan bağışının azaldığı hatırlatarak vatandaşların korkmadan kan bağışında bulunmaya davet etti.

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