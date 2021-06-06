AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Cumhurbaşkanımızı er meydanına çağıranlara 2023 yılında 11’ci mağlubiyetini yaşatacağız”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Cumhurbaşkanımızı er meydanına çağıranlara 2023 yılında 11’ci mağlubiyetini yaşatacağız”

İHA

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Cumhurbaşkanımızı er meydanına çağıranlara 2023 yılında 11’ci mağlubiyetini yaşatacağız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “er meydanı” açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a erken seçim çağrısında bulunan CHP Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap vererek, “Partisinin başında girdiği 10 seçimi de kaybeden birisi Cumhurbaşkanımızı er meydanına çağırıyor. Cumhurbaşkanımızı er meydanına çağıranlara
2023 yılında 11. mağlubiyetini yaşatacağız” dedi.
AK Parti Çorum İl Başkanı Yuduf Ahlatcı, teşkilat çalışmaları kapsamında Ortaköy ilçesi ve Aşdağul beldesini ziyaret etti. Ortaköy ve Aşdağul Beldesi’ni partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Ahlatcı, yapımı devam eden yatımları inceleyerek bilgi aldı. Teşkilat toplantılarında gündeme ilişkin açıklama da bulunan Ahlatcı, muhalefet partilerini eleştirdi.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’ya benzeten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i isim vermeden eleştirerek tepki gösteren Ahlatcı, “Dünyada İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’ya sen çocuk katilisin diyen bir tane lider var. Oda cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bunu dile getirirken insan biraz izan, vicdan sahibi olur” ifadelerini kullandı.
“Size dostlarınızla mutluluklar, bize bu millet yeter”
Dostlarıyla birlikte 2023 yılında iktidara geleceklerini ifade edenlerin bulunduğunu dile getiren Ahlatcı, “Dostlarıyla beraber 2023 yılında iktidara geleceklerini söyleyenler var. Ben ülkücüyüm diyor, milliyetçiyim diyor. PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte beraber hareket ediyorlar. ABD Başkanı Joe Biden, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dostlarımızla birlikte iktidardan uzaklaştıracağız” dedi. Bu millet buna müsaade eder mi? Hangi görüşten olursa olsun. Her kardeşimiz bizim için kıymetli. Yaptığımız çalışmaları onlara anlatacağız. Sorunlar olabilir hep beraber el ele vererek çözeceğiz. Sorunların çözüm mevki ABD veya başka bir ülke değildir. Milletin iradesi dışında bir irade de tanımıyoruz” şeklinde konuştu.
“Devlet vatandaşının sağlığı için ne gerekiyorsa yaptı”
Pandemi döneminde devletin toplumun sağlığını korumak adına ne gerekiyorsa yaptığını dile getiren Ahlatcı, “Korona virüs vakasının ilk görüldüğü andan itibaren ülkemizde 45 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız cansiparane mücadele verdi. Onların hakkı ödenmez. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi aşılama süreciyle birlikte inşallah korona virüste hayatımızdan çıkıp gidecek. Birileri çıktı şehir hastanelerine ne gerek var diyordu. Çorum’da eski hastanemizin durumunu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 850 yataklı hastane yapıldı. Pandemi döneminde eski hastane olsaydı bu süreçte ne yapardık. Ülkesini düşünme, vatanını düşünme, önceden görme sezgisi bu işte. Şimdi örnek verelim evladımız hastanede yatıyor. Acil ilaca ihtiyacı var. Annebaba ne yapar? Herşeyinden vazgeçer çocuğunu kurtarmak için çabalar. İşte bu ülkenin her ferdi evlat, devlet ise baba. Devletimiz bu süreçte evlatlarının sağlığı için ne gerekiyorsa yaptı. Ülkenin en ücra köşesine kadar sağlık hizmetini vatandaşının ayağına görürdü. Sağlık hizmetlerinde hiçbir sorun yaşanmadı. Geçmiş yılları hatırlayalım. Emanet karnelerle hastamızı tedavi ettiriyorduk. Hastane kuyruklarında vatandaşlarımız hayatını kaybediyordu. Devletimiz bu süreçte önce vatandaşımın sağlığı dedi. Pandemi döneminde 61 milyar lira yardım dağıtıldı. Çorum’da 200 milyon lira pandemi desteği sağlandı. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.
Aşdağul ve Ortaköy’e yapılan yatımlar hakkında bilgi veren Ahlatcı, şunları kaydetti;
“Aşdağul’da gönlü Aşdağul beldesi için çarpan bir belediye başkanımız var. Halı sahanın yer teslimi yapıldı. Millet bahçesinin yapımı devam ediyor. Kanallarla ilgili çalışmalar sürüyor. Göçek projesi var. Yeşilırmak Havzası projesine Aşdağul’u dahil ettirdik. Proje onaylandı. Milletvekillerimize verdikleri desteklerden dolay teşekkür ediyoruz. 2 iş makinesiyle ilgili talebi de yerine getireceğiz.
Ortaköy’de değerli bir belediye başkanımız ve ilçe başkanımız var. Ortaköy’de gözümüz arkamızda değil. Verilen her oyun alın teriyle ödeyen belediye başkanımız olduğu müddetçe gözümüz arkamızda deil. İlçe teşkilatımız ve belediyemiz çok uyumlu. Kapı kapı gezerek ziyaret edilmedik ev bırakmayacağız. OrtaköyCemilbey ve OrtaköyGöynücek yollarımızın ihalesi yapıldı. 200 milyon liraya mal olacak her iki yatırım ilçemize hayırlı olsun”
Toplantıya Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik, AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara ve partililer katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmancık’ta siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün Milletvekili Kaya’nın danışmanı Yunus Güngör dünya evine girdi
YEREL HABERLER Osmancık’ta siyaset ve iş dünyasını buluşturan ...
35 kez kan bağışı yapan vatandaşa altın madalya
YEREL HABERLER 35 kez kan bağışı yapan vatandaşa altın madalya
Sahte senet, Çorumlu iş adamının başını yaktı Taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığına haciz ve banka hesaplarına bloke konuldu 1 yıl önce düzenlenen 6.2 milyon liralık senedin haciz kararını kaldırmak için 4 milyon lira ödemek zorunda bırakıldı
YEREL HABERLER Sahte senet, Çorumlu iş adamının başını yaktı Taşınır ...
Altı Nokta Körler Derneğinden istişare toplantısı
YEREL HABERLER Altı Nokta Körler Derneğinden istişare toplantısı
İl Genel Meclis Başkanı Bektaş’tan diyaliz hastasına tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER İl Genel Meclis Başkanı Bektaş’tan diyaliz hastasına ...
Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Motosiklet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Sungurlu'da hayat boyu öğrenme yıl sonu sergisi açıldı
YEREL HABERLER Sungurlu'da hayat boyu öğrenme yıl sonu sergisi ...
Sungurlu’da pazar günü 3 köyde sandık kurulacak
YEREL HABERLER Sungurlu’da pazar günü 3 köyde sandık kurulacak
Çorum'da İncesu Barajı’nın yüzde 70'i tamamlandı DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız: "3,62 milyon metreküp su tutma kapasitesine sahip baraj tamamlandığında ekonomiye yılda 7 milyon 500 bin Türk Lirası katkı sağlanacak"
YEREL HABERLER Çorum'da İncesu Barajı’nın yüzde 70'i tamamlandı DSİ ...
Otomobil alev alev yandı
YEREL HABERLER Otomobil alev alev yandı
Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Çorum’u 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırma gayreti içindeyiz”
YEREL HABERLER Ahlatcı parti teşkilatları ile bir araya geldi AK ...
Tarihi Osmancık kalesine asansör yapılacak
YEREL HABERLER Tarihi Osmancık kalesine asansör yapılacak