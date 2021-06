AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Cumhurbaşkanımızı er meydanına çağıranlara 2023 yılında 11’ci mağlubiyetini yaşatacağız”

AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “er meydanı” açıklamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a erken seçim çağrısında bulunan CHP Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap vererek, “Partisinin başında girdiği 10 seçimi de kaybeden birisi Cumhurbaşkanımızı er meydanına çağırıyor. Cumhurbaşkanımızı er meydanına çağıranlara

2023 yılında 11. mağlubiyetini yaşatacağız” dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanı Yuduf Ahlatcı, teşkilat çalışmaları kapsamında Ortaköy ilçesi ve Aşdağul beldesini ziyaret etti. Ortaköy ve Aşdağul Beldesi’ni partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen Ahlatcı, yapımı devam eden yatımları inceleyerek bilgi aldı. Teşkilat toplantılarında gündeme ilişkin açıklama da bulunan Ahlatcı, muhalefet partilerini eleştirdi.

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’ya benzeten İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i isim vermeden eleştirerek tepki gösteren Ahlatcı, “Dünyada İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu’ya sen çocuk katilisin diyen bir tane lider var. Oda cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Bunu dile getirirken insan biraz izan, vicdan sahibi olur” ifadelerini kullandı.

“Size dostlarınızla mutluluklar, bize bu millet yeter”

Dostlarıyla birlikte 2023 yılında iktidara geleceklerini ifade edenlerin bulunduğunu dile getiren Ahlatcı, “Dostlarıyla beraber 2023 yılında iktidara geleceklerini söyleyenler var. Ben ülkücüyüm diyor, milliyetçiyim diyor. PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile birlikte beraber hareket ediyorlar. ABD Başkanı Joe Biden, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı dostlarımızla birlikte iktidardan uzaklaştıracağız” dedi. Bu millet buna müsaade eder mi? Hangi görüşten olursa olsun. Her kardeşimiz bizim için kıymetli. Yaptığımız çalışmaları onlara anlatacağız. Sorunlar olabilir hep beraber el ele vererek çözeceğiz. Sorunların çözüm mevki ABD veya başka bir ülke değildir. Milletin iradesi dışında bir irade de tanımıyoruz” şeklinde konuştu.

“Devlet vatandaşının sağlığı için ne gerekiyorsa yaptı”

Pandemi döneminde devletin toplumun sağlığını korumak adına ne gerekiyorsa yaptığını dile getiren Ahlatcı, “Korona virüs vakasının ilk görüldüğü andan itibaren ülkemizde 45 binin üzerinde vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız cansiparane mücadele verdi. Onların hakkı ödenmez. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi aşılama süreciyle birlikte inşallah korona virüste hayatımızdan çıkıp gidecek. Birileri çıktı şehir hastanelerine ne gerek var diyordu. Çorum’da eski hastanemizin durumunu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla 850 yataklı hastane yapıldı. Pandemi döneminde eski hastane olsaydı bu süreçte ne yapardık. Ülkesini düşünme, vatanını düşünme, önceden görme sezgisi bu işte. Şimdi örnek verelim evladımız hastanede yatıyor. Acil ilaca ihtiyacı var. Annebaba ne yapar? Herşeyinden vazgeçer çocuğunu kurtarmak için çabalar. İşte bu ülkenin her ferdi evlat, devlet ise baba. Devletimiz bu süreçte evlatlarının sağlığı için ne gerekiyorsa yaptı. Ülkenin en ücra köşesine kadar sağlık hizmetini vatandaşının ayağına görürdü. Sağlık hizmetlerinde hiçbir sorun yaşanmadı. Geçmiş yılları hatırlayalım. Emanet karnelerle hastamızı tedavi ettiriyorduk. Hastane kuyruklarında vatandaşlarımız hayatını kaybediyordu. Devletimiz bu süreçte önce vatandaşımın sağlığı dedi. Pandemi döneminde 61 milyar lira yardım dağıtıldı. Çorum’da 200 milyon lira pandemi desteği sağlandı. Allah devletimize zeval vermesin” diye konuştu.

Aşdağul ve Ortaköy’e yapılan yatımlar hakkında bilgi veren Ahlatcı, şunları kaydetti;

“Aşdağul’da gönlü Aşdağul beldesi için çarpan bir belediye başkanımız var. Halı sahanın yer teslimi yapıldı. Millet bahçesinin yapımı devam ediyor. Kanallarla ilgili çalışmalar sürüyor. Göçek projesi var. Yeşilırmak Havzası projesine Aşdağul’u dahil ettirdik. Proje onaylandı. Milletvekillerimize verdikleri desteklerden dolay teşekkür ediyoruz. 2 iş makinesiyle ilgili talebi de yerine getireceğiz.

Ortaköy’de değerli bir belediye başkanımız ve ilçe başkanımız var. Ortaköy’de gözümüz arkamızda değil. Verilen her oyun alın teriyle ödeyen belediye başkanımız olduğu müddetçe gözümüz arkamızda deil. İlçe teşkilatımız ve belediyemiz çok uyumlu. Kapı kapı gezerek ziyaret edilmedik ev bırakmayacağız. OrtaköyCemilbey ve OrtaköyGöynücek yollarımızın ihalesi yapıldı. 200 milyon liraya mal olacak her iki yatırım ilçemize hayırlı olsun”

Toplantıya Ortaköy Belediye Başkanı Taner İspir, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, Aşdağul Belediye Başkanı Mehmet Çelik, AK Parti Ortaköy İlçe Başkanı Osman Kara ve partililer katıldı.

