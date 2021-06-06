Çorum'da temaslı öğrenciler, ayrı okulda sınava alındı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da, koronavirüs testi pozitif olan ya da temaslı olan 6 öğrenci, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına kentte belirlenen okuldaki salonda girdi.

Tüm yurtta olduğu gibi Çorum'da da LGS sınavı, Covid-19 tedbirleri kapsamında yapıldı. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan öğrenci ve veliler, sabah saatlerinde sınav salonlarının bulunduğu okullara geldi. İl genelinde Covid-19 temaslı olan öğrenciler için ayrı okul açılarak sınava girmeleri sağlandı. Kentte, koronavirüs testi pozitif olan veya temaslı olan 6 öğrenci, Ulukavak Mahallesi´ndeki Cumhuriyet Anadolu Lisesi´nde sınava girdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından görevlendirilen araçlara bindirilen 6 öğrenci, sınavın ardından okullardan alınarak evlerine götürüldü.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-06-06 15:11:29



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