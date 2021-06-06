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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobil beton direğe çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı

İHA

Otomobil beton direğe çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı

Çorum’da bir otomobilin beton direğe çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.
Kaza, Ulukavak Mahallesi Kahramançavuş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gülsüm Ş.'nin kullandığı 19 TS189 plakalı Opel marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki beton direğe çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile hurdaya dönen otomobilde sürücü ile birlikte Sema (14), Ela (14) ve Zeynep Ş. (11) sıkıştı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımı ile araç içerisinden çıkartıldı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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