Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip

İHA

Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip

Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütü üyelerinin düzenlediği silahlı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın, Türkiye'nin farklı illerinde görev yapan müzik öğretmenleri tarafından hazırlanan kliple anıldı.
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle sözleri ve bestesi Çorum Mehmetçik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Hakan Önsöz’e ait olan “Adı Aybüke” adlı şarkının müzik öğretmenleri yer aldı.
Şarkının dizelerinin 16 yıldır kendisinde saklı kaldığını dile getiren müzik öğretmeni Hakan Önsöz, “16 yıl kadar önce başladığım bir çalışma, zaman içerisinde evrilerek 'Adı Aybüke' adlı eseri ortaya çıkardı. Şehit öğretmenlerle başladı hikâye. Ben de onlardan birisi olabilirdim. Bazen sınıfta öğrencilerime çaldım, söyledim ama sanki hep bir dörtlük eksik gibiydi. Şarkı kendisini tamamlamayı bekliyordu. Şimdi düşünüyorum da hep eksik kalsaydı keşke. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında Çorum Milli Eğitim Müdürlüğü’nden aradılar. Çorumlu Şehit Müzik Öğretmeni Aybüke Yalçın ile ilgili bir çalışma yapmak istediklerini, bu konuda benim de bir yardımım olup olamayacağını sordular. Hiç düşünmeden 'tamam' dedim. Zaten temelleri var olan bir çalışmaya, sadece son dizeleri eklemek kalmıştı” dedi.
“Müzik öğretmenlerine bir görevdi aslında bu çalışma” diyen Hakan Önsöz, “Bir de üstüne, Aybüke öğretmenimizin hemşehrimiz olması bu çalışmayı sağlam bir zemine oturtmaya yetmişti. Güzel Sanatlar Lisesi'nde görev yaptığım yıllardaki öğrencilerime ulaştım. 12 tane Aybüke'ye. Onun gibi olan, onun gibi kokan. Konuyu anlatınca, Aybüke’yi duyunca 'tamam hocam' dediler. Çalışma boyunca onu hep yanımızda hissettik” ifadelerini kullandı.
Müzik öğretmenleri tarafından seslendirilen şarkı büyük beğeni topladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi
YEREL HABERLER Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Otomobil beton direğe çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil beton direğe çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı
Direğe çarpan otomobildeki 4 genç kız yaralandı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobildeki 4 genç kız yaralandı
Çorum'da temaslı öğrenciler, ayrı okulda sınava alındı
YEREL HABERLER Çorum'da temaslı öğrenciler, ayrı okulda sınava ...
Koruma altındaki tarihi ev alevlere teslim olmadan kurtarıldı
YEREL HABERLER Koruma altındaki tarihi ev alevlere teslim olmadan ...
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Cumhurbaşkanımızı er meydanına çağıranlara 2023 yılında 11’ci mağlubiyetini yaşatacağız”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Cumhurbaşkanımızı ...
Osmancık’ta siyaset ve iş dünyasını buluşturan düğün Milletvekili Kaya’nın danışmanı Yunus Güngör dünya evine girdi
YEREL HABERLER Osmancık’ta siyaset ve iş dünyasını buluşturan ...
35 kez kan bağışı yapan vatandaşa altın madalya
YEREL HABERLER 35 kez kan bağışı yapan vatandaşa altın madalya
Sahte senet, Çorumlu iş adamının başını yaktı Taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığına haciz ve banka hesaplarına bloke konuldu 1 yıl önce düzenlenen 6.2 milyon liralık senedin haciz kararını kaldırmak için 4 milyon lira ödemek zorunda bırakıldı
YEREL HABERLER Sahte senet, Çorumlu iş adamının başını yaktı Taşınır ...
Altı Nokta Körler Derneğinden istişare toplantısı
YEREL HABERLER Altı Nokta Körler Derneğinden istişare toplantısı
İl Genel Meclis Başkanı Bektaş’tan diyaliz hastasına tekerlekli sandalye
YEREL HABERLER İl Genel Meclis Başkanı Bektaş’tan diyaliz hastasına ...