Polis memurlarından 'Karanlığa umut ol' kampanyasına destek

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Çorum'da görev yapan trafik polisleri, kentte yaşayan görme engelli vatandaşlar için kitap seslendirdi.

Çorum Belediyesi ile İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen 'Karanlığa umut ol' kampanyası çerçevesinde, kentte yaşayan yaklaşık bin görme engelli vatandaşın hizmetine sunulmak üzere 10 trafik personeli tarafından kitap seslendirmesi yapıldı.

Polis memurları tarafından şehitler müzesindeki stüdyoda seslendirilen kitaplar, il genelinde yapılacak trafik uygulamalarında kurallara saygılı sürücülere dağıtılacağı bildirildi.

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