Kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı Kentte Halk eğitimi merkezi tarafından açılan 596 kursa, 7 bin 752 kursiyer katıldı

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl ilk kez 17 Haziran tarihleri arasından Hayat Boyu Öğrenme Haftası, Halk Eğitimi Merkezleri'nce düzenlenen etkinliklerle kutlanıyor.

Çorum'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında, Halk Eğitimi Merkezi kursiyerleri tarafından yıl boyunca yapılan eserler katılımcıların beğenisine sunuldu.

Halk Eğitimi Merkezi kurs eğitmenleri ve kursiyerler tarafından yıl boyunca el emeği, göz nuru dökülerek hazırlanan eserler, Kadeş Barış Meydanı'nda açılan sergide katılımcıların beğenisine sunuldu. Kurdele kesiminin ardından protokol üyeleri, sergiyi gezerek, kurs eğitmenlerinden bilgi aldılar.

Serginin açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, "20202021 öğretim yılında Çorum Halk Eğitimi Merkezinde, Covid19 öncesi 302, Covid19 tedbirleri çerçevesinde 294 adet olmakla üzere toplamda 596 adet kurs açıldı. Bu kurslarımızın 349'u mesleki ve teknik eğitim kursu, 22'si okuma yazma kursu, 225'si genel kurs olup, açılan kurslara 5 bin 351 bayan ve 2 bin 401 erkek olmak üzere toplam 7 bin 752 vatandaşımız yararlandı" şeklinde konuştu.

Serginin açılışına Vali Yardımcıları Recep Yüksel ve Tamer Orhan, AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatçı, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek ile protokol üyeleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.