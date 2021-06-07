3´ü çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada



Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)ÇORUM´da, dün sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımdaki beton elektrik direğine çarptı. Otomobildeki 3´ü çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün öğle saatlerinde Ulukavak Mahallesi Kahraman Çavuş Caddesi'nde meydana geldi. Gülsüm Sağlam (19) idaresindeki 19 TS 189 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırımdaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Sağlam, yanındaki Elanur (14) ile akrabası Sena Şahbaz (14) ve Zeynep Gökçe (11), yaralandı. Kazayı görüp yaralıların ilk yardımına koşan mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ambulanslara Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kazaya ilişkin çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntüde hızla ilerleyen otomobilin, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesiyle çıktığı kaldırım üzerindeki önce çöp konteynerine ardından da yanındaki beton direğe çarptığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-06-07 17:51:48



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