Kardeşini döven gurbetçiyi sokak ortasında bıçakladı 

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da Ethem D. (54), kardeşini dövdüğü gerekçesiyle tartıştığı, Almanya´da yaşayan Hasan T.'yi (43) sokak ortasında bıçaklayarak, yaraladı.
Olay, Kunduzhan Mahallesi´nde bulunan tarihi Ayakkabıcılar Arastası´nda meydana geldi. Ethem D., iddiaya göre, yaşadığı Almanya´dan kente gelen ve daha önce kardeşini döven Hasan T. ile sokakta karşılaştı. İkili arasında bu nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Ethem D., kavga sırasında Hasan T.´yi bıçakla karnından ve bacağından yaraladı. Kanlar içinde yere yığılan Hasan T., çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Hasan T., ambulansa alınırken, "Beni S.D.´nin kardeşi bıçakladı. Vatan sana canım feda" diye bağırdı.
Polis ekipleri, Ethem D.´yi yakalayarak, gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-06-08 12:47:31
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