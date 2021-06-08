Çorum’da Afet Eğitim Yılı kapsamında 60 bin kişiye ulaşıldı

Çorum’da, İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen "2021 Afet Eğitim Yılı" kapsamında afet farkındalığının geliştirilmesi ve afet riskini azaltmak amacıyla eğitim verilen kişi sayısı 60 bine ulaştı.

AFAD Yönetimi Başkanlığı tarafından toplumda afet farkındalığının artırılması ve önlem alma konusunda davranış değişikliği oluşturulması amacıyla Kadeş Meydanı’nda Afet Eğitim Çadırı oluşturuldu. Eğitim çadırında AFAD ekiplerinin kullandıkları araç ve gereçlerin tanıtımının yanı sıra vatandaşlara yapılan bilgilendirmeler, dağıtılan broşürlerle halkın afet bilincinin gelişmesine katkı sağlanıyor.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla bu yıl Afet Eğitim Yılı ilan edildiğini anlatan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Elvan Kaya, bu kapsamda Çorum’da 60 kişiye afet eğitimi verdiklerini açıkladı.

Hedeflerinin 320 bin kişiye afet eğitimi vermek olduğunu dile getiren Kaya, “Eğitimlerimizi tüm kesimleri kapsayacak şekilde geniş bir yelpazede vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimize, kamu çalışanlarımıza, gönüllülerimize ve halkımıza eğitim veriyoruz. Muhtarlarmıza verdiğimiz eğitimlerle köylerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Sivil toplum örgütlerinden din görevlilerine, öğretmenlerden sağlıkçılara kadar toplumun tüm kesimlerinden eğitmen yelpazesi oluşturduk. Tüm halkımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Hedef kitlemizi daha da genişletmeye çalışıyoruz” dedi.

2021 Afet eğitim yılı kapsamında vatandaşların afet eğitimlerine ulaşmasını kolaylaştırmak için AFAD olarak halkın yoğun olarak kullandığı Gazi Caddesi üzerindeki KADEŞ Meydanında Afet Eğitim Çadırı kurduklarını anlatan Kaya, “Çadırımızda 2021 Afet Eğitim Yılı kapsamında hazırlanan çeşitli yazılı ve görsel materyaller ile eğitmenlerimiz tarafından eğitimler verilecek ve arama kurtarma malzemeleri tanıtımı yapılacaktır. Tüm halkımızı eğitim çadırımıza bekliyoruz” ifadelerini kullandı.



“Hem ülkemiz hem Çorum afet riski ile karşı karşıya”

Vali Yardımcısı Recep Yüksel, hem Türkiye’nin hem de Çorum’un afet riski ile karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, “Her yıl afetlere hazırlık eğitimi yaparken bu yıl İçişleri Bakanımızın talimatıyla daha vurgulu, daha görsel ve farkındalığı daha yüksek olacak şekilde bir eğitim yılı yapıyoruz. Hedefimiz nüfusumuzun yarısına ulaşmak. Çorumluları afet konusunda bilgilendirmek, afete hazırlık konusunda duyarlılıklarını artırmalarına yardım olmak. Daha da önemlisi bu bilgilerine davranışlarına yansıtacak şekilde vatandaşlarımızla etkileşim içerisinde olmak. Bu anlayıştan hareket Kadeş meydanında kurulan çadırımızda afet anlarında kullanılan malzemeler, geçmiş dönemlerde yaşanılan personellerimizin ortaya koyduğu çalışmalar, halkımızın bilinçlenmesine yönelik materyaller herkesin hizmetine sunuluyor. Kamudan meslek örgütlerine, gönüllülerimizden her bir vatandaşımıza kadar hedefimiz ilimizin nüfusunun yarısına ulaşmak ancak herkese ulaşmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

Afetsiz yıllar temennisinde bulunan Vali Yardımcısı Yüksel, “Allah afetsiz yıllar göstersin ama gerçekçi olmak gerekirse de hepimizin bilincinin, becerisinin, farkındalığının afetlere karşı yüksek olduğu günler olsun. Duyarlılığımız yüksek olsun. En küçüğümüzden en büyümüze kadar kendimizi afetlere karşı hazır tutmakta yarar var. Ancak böyle başarılı oluruz” şeklinde açıklama da bulundu.

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