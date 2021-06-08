Osmancık HEM yılsonu sergisini açtı Kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı

Osmancık Halk Eğitim Merkezi bünyesinde kurs gören kursiyerlerin 20202021 öğretim yılında ortaya koydukları ürünler sergilendi.
Kursiyerlerin yaptığı el emeği göz nuru ürünler katılımcılar tarafından beğenilirken, sergide, tüm stantları yapılan çalışmaları tek tek inceleyen kaymakam Akpay, emeği geçen herkese teşekkür etti.
Osmancık Halk Eğitim Merkezinde 17 Haziran Hayat Boyu Öğrenme Haftası Karma Sergisi açılışına Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Teğmen Nuri Uyar, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İlçe Milli Eğitim Müdürü idris Makineci, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri ve davetliler katıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.