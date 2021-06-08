Su kuyusundan kurtarılan kurt doğaya salındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su kuyusundan kurtarılan kurt doğaya salındı

İHA

Su kuyusundan kurtarılan kurt doğaya salındı

Çorum’da düştüğü su kuyusundan kurtarılan kurt sağlık kontrolünden geçirildikten sonra doğaya salındı.

Merkeze bağlı Atçalı köyünde ormanlık alanda bulunan bir su kuyusuna düşen kurt köylüler tarafından fark edildi. Köy muhtarı Emre Kümbet’in haber vermesi üzerine köye Milli Parklar Koruma Şube Müdürlüğü, Çorum Belediyesi İtfaiyesi ve Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından talihsiz kurt kuyudan çıkarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen kurt akşam saatlerinde ekipler tarafından tekrar doğaya salındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuyuya düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından ...
Aşgın: "Engelli araçları üniversitede kodifiye edildi"
YEREL HABERLER Aşgın: "Engelli araçları üniversitede kodifiye ...
Osmancık HEM yılsonu sergisini açtı Kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı
YEREL HABERLER Osmancık HEM yılsonu sergisini açtı Kursiyerleri ...
Çorum’da Afet Eğitim Yılı kapsamında 60 bin kişiye ulaşıldı
YEREL HABERLER Çorum’da Afet Eğitim Yılı kapsamında 60 bin kişiye ...
Kardeşini döven gurbetçiyi sokak ortasında bıçakladı 
YEREL HABERLER Kardeşini döven gurbetçiyi sokak ortasında bıçakladı 
Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe kapatıldı Kazanın ardından sıkışan yaralı sürücüyü itfaiye kurtardı Gaz sızıntısı nedeniyle Çorum-Samsun karayolunda bir süre araç trafiği durduruldu
YEREL HABERLER Oksijen gazı yüklü tanker kaza yaptı, yol trafiğe ...
Takla atan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı 112 ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi tarlada yaptı
YEREL HABERLER Takla atan otomobil tarlaya devrildi: 3 yaralı 112 ...
Çorum'da yaz spor okulları 14 Haziran'da açılacak
YEREL HABERLER Çorum'da yaz spor okulları 14 Haziran'da açılacak
3´ü çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
YEREL HABERLER 3´ü çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza kamerada
Kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru eserler görücüye çıktı Kentte Halk eğitimi merkezi tarafından açılan 596 kursa, 7 bin 752 kursiyer katıldı
YEREL HABERLER Kursiyerleri tarafından hazırlanan el emeği, göz nuru ...
Aslıhan'ı boğarak öldüren sanık: Çocuklarım korkmasın, diye ambulans çağırmadım
YEREL HABERLER Aslıhan'ı boğarak öldüren sanık: Çocuklarım ...
Polis memurlarından 'Karanlığa umut ol' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Polis memurlarından 'Karanlığa umut ol' kampanyasına ...
Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına klip
YEREL HABERLER Müzik öğretmenlerinden şehit Aybüke öğretmen anısına ...
Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi
YEREL HABERLER Sungurlu'da ilk mahsul borsaya geldi
İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti
Otomobil beton direğe çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil beton direğe çarptı: 3'ü çocuk 4 yaralı
Direğe çarpan otomobildeki 4 genç kız yaralandı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobildeki 4 genç kız yaralandı
Çorum'da temaslı öğrenciler, ayrı okulda sınava alındı
YEREL HABERLER Çorum'da temaslı öğrenciler, ayrı okulda sınava ...
Koruma altındaki tarihi ev alevlere teslim olmadan kurtarıldı
YEREL HABERLER Koruma altındaki tarihi ev alevlere teslim olmadan ...
AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Cumhurbaşkanımızı er meydanına çağıranlara 2023 yılında 11’ci mağlubiyetini yaşatacağız”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; “Cumhurbaşkanımızı ...