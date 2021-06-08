Kuyuya düşen kurt kurtarıldı

Sibirya'da 24 bin yıldır donmuş halde olan çok hücreli bir organizma yeniden hayata döndü

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Yusuf ÇINAR/ ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da 10 metre derinliğinde su kuyusuna düşen kurt, ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, merkeze bağlı Atçalı köyünde meydana geldi. Ormana yaprak toplamak için giden köylüler, su kuyusunda bir kurt olduğunu gördü. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Uyuşturucu iğne ile sakinleştirilen hayvan, kuyuya inen itfaiye ekibi tarafından halat yardımıyla çıkarıldı. Kurt, sağlık kontrolünün ardından doğaya salındı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-06-08 21:20:33



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