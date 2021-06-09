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Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın "Bunların ruhu Ege'nin öbür tarafında kalmış"

İHA

Şehit Aybüke öğretmenin babası Sadık Yalçın "Bunların ruhu Ege'nin öbür tarafında kalmış"

Batman’ın Kozluk ilçesinde teröristlerin 22 yaşında şehit ettiği müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın’ın babası Sadık Yalçın, kızının isminin verildiği okulun adının değiştirilmek istenmesine ilişkin "Bunların ruhu Ege'nin öbür tarafında kalmış. Ama sadece bedenleri bu tarafta kalmış. Bedenlerini de alıp gidebilirler onlara engel olan yok" dedi.

İlk görev yeri Batman'ın Kozluk ilçesinde 7 aylık öğretmenken 4 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen Aybüke Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Tören öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulunan baba Sadık Yalçın, ülkenin oluşumunda çok şehitler verildiğini söyledi. Baba Yalçın, "Bu acının tarifi zor. Cenabı Allah Türk milletini evlat acısıyla imtihan etmesin. Sebep olanların Allah belasını versin. Terörle mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize, polislerimize, askerlerimize, Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri Bakanımıza, Türkmen beyi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ülkesinin seven tüm siyasilere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu ülkenin oluşmasında çok şehitler verildi. Bu nedenle başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

"Türk milletini hiçbir gücü yıldıramaz"
Türk milletini hiçbir gücün yıldıramayacağını kaydeden Yalçın, "Burada barınmanın bir bedeli var, onu da biz fazlasıyla ödüyoruz. Ödemeye de devam edeceğiz. Türk milletini hiçbir gücü yıldıramaz. Binlerce yıldır buradayız. İlelebet var olacağız. Biz hiçbir zaman aile olarak Aybüke adına talepte bulunmadık. Ancak devletimizin kurumları, yerel yönetimler kendi bakış açıları doğrultusunda parklara, kültür merkezlerine veriyorlar. Bu da 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' in canlı ifadesi. Şehit ailelerine verilen hizmetlerden memnunuz. Türk milleti dünyanın en masum milleti. Kime el uzattıysa tarihte arkadan hainlik görmüş. Allah yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

"Bunların ruhu Ege'nin öbür tarafında kalmış"
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, mezunlar derneğince Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesi'nin isminin değiştirilmeye çalışılmasına da değinen baba Sadık Yalçın, "15 yıldır Edremit’te oturuyorum. Hala ilişkilerimiz devam ediyor. Edremit bizim ikinci memleketimiz. Milli Mücadelenin önde gelen bölgelerinden bir tanesi. Orada bu işlemi yapan insanların kendilerinde eski mezun olarak gördükleri hakkı son mezun olarak Aybüke öğretmende görmemeleri düşündürücü. Bunların ruhu Ege'nin öbür tarafında kalmış. Ama sadece bedenleri bu tarafta kalmış. Bedenlerini de alıp gidebilirler onlara engel olan yok" diye konuştu.

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