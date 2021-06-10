Uyuşturucu ticaretinde 3 sanığa 30'ar yıl hapis



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da piyasa değeri yaklaşık 15 milyon lira olan 120 kilo eroinle yakalanıp tutuklandıktan sonra haklarında dava açılan 3 sanık, 30´ar yıl hapis ve 75´er bin TL para cezasına çarptırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 8 Kasım 2018'de Osmancık ilçesinde Bölge Trafik İstasyon Amirliği önündeki uygulama noktasında, Van'dan İstanbul'a giden E.C. idaresindeki TIR'ı durdurdu. Gıda ve çeşitli malzemeler yüklü TIR'da narkotik köpeği 'Panzer' ile yapılan aramada, gıda malzemesinin altında kolilerde, paket halinde toplam 120 kilo eroin ele geçirildi. TIR şoförü E.C.'nin ifadelerinden yola çıkan ekipler, olay sonrası 6 kişiyi daha gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Sanıklar Bülent G., İzzet G. ve Nevzat G. hakkında 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti

yapma ve sağlama' suçundan Çorum 1´inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde dava açıldı. Duruşmada söz alan sanık Bülent G. ve Nevzat G., suçlamaları reddedip tahliye ve beraatlerini talep etti. Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanıklara 'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan 30'ar yıl hapis ve 75'er bin TL para cezası verdi.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-06-10 15:24:00



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