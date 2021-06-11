Çorum'da sağlık ekiplerinin aşı mesaisi sürüyor



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM´da, köylerde yaşayan 65 yaş üstü vatandaşlara, mobil ekipler tarafından Covid-19 aşı uygulaması sürüyor. Köyde aşını olan Fatma Yağız (75), sağlık ekibinin gösterdiği ilgi karşısında duygulanıp onlara dua etti.

İl Sağlık Müdürlüğü'nce yürütülen Covid-19 ile mücadele kapsamında doktor ve hemşirelerden oluşan aşı ekipleri, köylerde de aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Salgınla mücadelede ilk günden bu yana ön cephede yer alan ekipler, merkeze bağlı Cemilbey, Ovasaray, Mustafaçelebi ve Mollahasan köylerinde hastaneye gitme imkanı olmayan 65 yaş üstü vatandaşlara koronavirüs aşısı yaptı.

HEM DUYGULANDI HEM DUA ETTİ

Sağlık ekibinin gösterdiği ilgi karşısında memnuniyeti dile getiren Fatma Yağız, hem duygulandı hem de görevlilere dua etti. Yağız, "Bize aşı yaptılar, sağlığımızı korudular. Onun için çok mutluyum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Ovasaray köyü bekçisi İbrahim Bozkurt ise köyündeki yaşlılara aşı yapıldığı için sağlık ekiplerine teşekkür etti.

`AŞI OLMAYANLARI TESPİT ETTİK´

Hemşire Sema Hoşgör ile birlikte aşı olmayan vatandaşlara aşı uyguladıklarını ifade eden Pratisyen Hekim Süleyman Yağız, "Koronavirüs aşısı olmayan kişileri tespit ettik ve yanlarına gittik. Bugün de bir köyümüzde aşı olmayan son vatandaşımız olan Fatma teyzeye aşı uyguladık" ifadelerini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-06-11 10:41:03



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