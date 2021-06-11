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Türkiye’nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük kırmızıya büründü Alacahöyük Ören Yeri'ndeki Sfenksli kapı Türk Kızılay’ının 153. kuruluş yıldönümü nedeniyle kırmızı ışıkla renklendirildi

İHA

Türkiye'nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip Çorum'daki Alacahöyük Ören Yeri, Türk Kızılay'ının 153. kuruluş yıldönümü nedeniyle kırmızıya büründü.

Türkiye’nin ilk milli kazı alanı Alacahöyük kırmızıya büründü Alacahöyük Ören Yeri'ndeki Sfenksli kapı Türk Kızılay’ının 153. kuruluş yıldönümü nedeniyle kırmızı ışıkla renklendirildi

Türkiye'nin ilk milli kazı alanı unvanına sahip Çorum'daki Alacahöyük Ören Yeri, Türk Kızılay’ının 153. kuruluş yıldönümü nedeniyle kırmızıya büründü.
11 Haziran 1868’de kurulan Türk Kızılayı’nın kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Türk Kızılayı’nın katkılarıyla Hititler'in önemli bir kültür ve sanat merkezi olan Alacahöyük ören yerindeki Sfenksli kapı kırmızı ışıkla renklendirildi.
Çorum Müze Müdürü Metin Çakar, 11 Haziran 1868 yılında kurulan Hilali Ahmer Cemiyeti ve günümüzde bilinen adıyla Türkiye Kızılay Derneğinin kuruluşunun 153 yıldönümü nedeniyle önemli simgesel yapılar bu gece kırmızı ışıkla aydınlatılacağını belirterek, “Kızılay, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerçekleşen proje kapsamında ülkemizdeki simgesel yapılar ve Türkiye’deki önemli arkeolojik yapılardan Göbeklitepe, Patara Antik Kenti ve ilimizde bulunan Türkiye’nin arkeolojik kazılarından Alacahöyük ören yerinde Sfenksli kapıda bu gece kırmızı ışıkla aydınlatılmasını gerçekleştiriyoruz. Kızıkay’ın 153. Yıldönümünü kutluyoruz. Bu proje kapsamında bizde Alacahöyük’te Sfenskli kapıyı Kızılay’ın rengi olan kırmızı ile aydınlattık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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