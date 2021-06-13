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Başkan Aşgın, Koçhisar isale hattındaki çalışmaları inceledi Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: Eylül ayında Koçhisar barajından su gelecek"

İHA

Başkan Aşgın, Koçhisar isale hattındaki çalışmaları inceledi Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın: Eylül ayında Koçhisar barajından su gelecek"

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, çalışmaların devam ettiği Koçhisar isale hattında incelemelerde bulundu.
Çorum’un mevsim normallerinin altında yağış alması sebebiyle barajların doluluk oranları son yılların en düşük seviyelerine indi. İçme suyu kaynaklarında yaşanan sıkıntı Koçhisar isale hattının önemini bir kez daha ortaya koydu. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim dönemi taahhütleri arasında yer alan Koçhisar isale hattında haftanın 7 günü çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.
Barajlardaki su seviyelerinin kritik olması sebebiyle içme suyu kuyularından şehre su temini için gece gündüz çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Dünya genelinde olduğu gibi mevsimlerin kurak geçmesi sebebiyle Çorum’da da içme suyu kaynakları azalıyor. Herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için çeşitli noktalardaki içme suyu kuyularından şehrimize su temini sağlıyoruz. Fakat yer altı su seviyelerinde de ciddi azalmalar söz konusu. Bu sebeple Koçhisar isale hattının kent için önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Burada yüklenici firma DSİ ve Belediyemizle iletişim halinde güzel ve verimli bir çalışma yürütüyor. Planlamalarımıza göre Eylül ayının ortalarında tümüyle tamamlanmış olacak ve şehrimize Koçhisar barajından suyu vereceğiz. Koçhisar isale hattı faaliyete geçtiğinde şehrimizin su sıkıntısı da ortadan kalkmış olacak. An itibariyle hattımız yüzde 65 oranında tamamdı. Mesafe olarak da 53 Kilometre’lik bu hattımızın 30 Kilometrelik bölümü döşenmiş durumda geriye kalan 23 Kilometre için de çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor” dedi.
Bu hattın biran önce tamamlanması için herkesin çaba sarf ettiğini ifade eden Belediye Başkanı Aşgın, “Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımıza, DSİ yetkililerine, valimize ve milletvekillerimize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Başkan Aşgın’a inceleme esnasında DSİ 54. Şube Müdürlüğü'ne Murat Kabakcı, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Alper Zahir ve firma yetkileri eşlik etti. Başkan Aşgın süreç ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

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