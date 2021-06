AK Partili Ceylan, gençlerle bir araya geldi AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: "Geleceğin Türkiye’sini gençler inşa edecek”

AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, geleceğin Türkiye’sini gençlerin inşa edeceğini söyledi.

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, gençlerle bir araya geldi. Ceylan, etkinlikte gençlerin sorularını yanıtladı. Gençleri her zaman bu ülkenin öznesi olarak gördüklerini dile getiren Ceylan, “Cumhurbaşkanımızdan aldığımız güçle inşallah 2023 Türkiye’si gençlerin Türkiye’si olacak. Biliyorsunuz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Türk siyasi tarihinde gençlerin önündeki tabuları, barikatları teker teker kırmış, parçalamış ve önünden kaldırmış bir lider. En çok desteği de gençlere veriyor. En büyük gençlik yapılanmasına sahip partide gene bizim partimiz. Her kademede genç kontenjanımız var. Her alanda gençlere yol açmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde sizlere açmış olduğu bu yolda 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize emin adımlarla yürüyeceğiz” dedi.

Gençlerden her alanda kendilerini geliştirmelerini isteyen isteyen Ceylan, “Artık her alanda rakipleriniz çoğaldı. Sizler bilgi ve birikimlerinizi artırarak bir adım öne geçmelisiniz. Nedir bu bilgi ve birikim, nasıl öne geçeceksiniz? Dil öğrenerek öne geçeceksiniz. Sürekli kitap okuyarak öne geçeceksiniz. Artık sadece bir dil bile yetmez, ikinci, üçüncü dil bilgisine sahip olmalısınız. Ancak bu şekilde bir adım önde olursunuz. Tabi en önemlilerinden bir tanesi de sosyaliteniz yüksek olacak, iletişim becerileriniz güçlü olacak. Sizler bizim aydınlık geleceğimizsiniz. Bu ülkenin geleceğisiniz. Bu dediklerimi sadece kendiniz içinde değil bu vatan için, bu millet için, bu bayrak için, bu devlet için yapacaksınız. Türkiye artık büyük ve güçlü bir ülke ve bu sizin gibi gençler sayesinde, sizin gibi gençlerin yapmış olduğu teknoloji hamleleri sayesinde. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Geleceği inşa edecek olan sizlersiniz. Bizim dinlenme lüksümüz yok, çalışacağız, çalışacağız, daha çok çalışacağız.”

Programa AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar da katıldı.

