Emniyet kemeri takan sürücüler kitapla ödüllendirildi Trafik polisleri sürücülere ceza yazmak yerine bu defa kitap dağıtarak uyardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emniyet kemeri takan sürücüler kitapla ödüllendirildi Trafik polisleri sürücülere ceza yazmak yerine bu defa kitap dağıtarak uyardı

İHA

Emniyet kemeri takan sürücüler kitapla ödüllendirildi Trafik polisleri sürücülere ceza yazmak yerine bu defa kitap dağıtarak uyardı

Çorum’da denetim yapan trafik polisleri emniyet kemeri takan ve kurallara uyan sürücüler ve araçlarda bulunan çocuklara kitap hediye etti.
Çorum Emniyet müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen “Karanlığa Umut Ol” projesi kapsamında İtfaiye kavşağında uygulama yaptı. Denetimler sırasında trafik kurallarına uyan ve emniyet kemeri takan sürücülere toplumda kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla kitap hediye edildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen 100 Temel eserden oluşan kitaplardan hediye edilmesi sürücüler ve çocuklar tarafından memnuniyetle karşılandı. Polis ekipleri ayrıca araçlarda bulunan uyarı düdüğü hediye edildi.
Trafik Şube Müdürü Bünyamin Demir, daha önce “Karanlığa Umut Ol” projesi kapsamında Altı Nokta Körler Derneği ile yaptıkları ortak çalışma kapsamında görme engelli bireylere kitap okuduklarını hatırlatarak, “Bugünde emniyet kemeri takan ve trafik kurallarına uyan sürücülerimizi ödüllendirmek ve farkındalığı artırmak açısından kitap hediye ediyoruz. İl genelinde 5 farklı noktada bu uygulamamız devam ediyor. Uygulamalarda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tavsiye edilen 100 Temel eserden oluşan kitapları hem sürücülerimize hem araç içerisinde bulunan çocuklarımıza hediye ediyoruz. Şuanda 50 sürücüye yaklaşık 75 kitap hediye ettik. Emniyet kemeri takarak can güvenliğimizi artırdığımız gibi kitap okuyarak da kültürümüzü, çocuklarımızla birlikte kitap okuma alışkanlığımızın artırılmasını istiyoruz. Vatandaşlarımızdan olumlu dönüşler alıyoruz. Bu tür kampanyaları önümüzdeki süreçte de devam ettireceğiz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ahlatcı’dan Laçin'de esnaf turu AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı; "Bu zor günlerin hep beraber üstesinden geleceğiz"
YEREL HABERLER Ahlatcı’dan Laçin'de esnaf turu AK Parti Çorum İl ...
AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: “2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız”
YEREL HABERLER AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: “2023 ...
Çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu başladı Beyaz altın tarlaları havadan görüntülendi
YEREL HABERLER Çeltik tarlalarının sofraya uzanan yolculuğu ...
AK Partili Ceylan, gençlerle bir araya geldi AK Parti MKYK Üyesi Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan: "Geleceğin Türkiye’sini gençler inşa edecek”
YEREL HABERLER AK Partili Ceylan, gençlerle bir araya geldi AK Parti ...
Kaygan yolda takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Kaygan yolda takla attı: 1 ölü, 2 yaralı