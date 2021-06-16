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Ahlatcı’dan Sungurlu OSB’de inceleme “AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: “Çorum için elini taşın altına koyan, üreten sanayicilerimizin her zaman yanındayız”

İHA

Ahlatcı’dan Sungurlu OSB’de inceleme “AK Parti Çorum İl Başkanı Yusuf Ahlatcı: “Çorum için elini taşın altına koyan, üreten sanayicilerimizin her zaman yanındayız”

AK Parti Çorum il Başkanı Yusuf Ahlatcı, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’nde incelemelerde bulundu.
Sungurlu Ticaret Odası Başkanı Behiç Akbaş ve AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Metin Özsarı ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren işletme ve yapımı devam eden sanayi tesislerini ziyaret eden İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum için elini taşın altına koyan, üreten sanayicilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.
Çorum’un sahip olduğu alt yapısıyla Türkiye’nin örnek sanayi kentlerinden birisi olduğuna dikkat çeken Ahlatcı, “Çorum bir sanayi kenti. Sanayicilerimizin ürettiği ürünler sayesinde hem ülkemizin hem ilimizin ihracatı artıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi Mayıs ayındaki ihracat rakamları açıkladı. İhracatını artıran 68 il arasında yer alıyoruz. Çorum ayrıca ihracatı dikkat çeken 3 ilden birisi oldu. İlimiz ürettiği marka değeri yüksek ürünler sayesinde dünya piyasalarında yerini aldı. Bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Çorum markalı ürünleri görmemiz mümkün. Türkiye ekonomisine her dönemde olduğu gibi yine salgın döneminde ilimiz büyük katkı sağladı. Bizler de sektörün sıkıntı ve taleplerine hiçbir zaman kulaklarımızı tıkamadık, kayıtsız kalmadık, her zaman yanlarında olduk” dedi.
İş dünyasının Sungurlu OSB’nin doğal gaz talebi üzerine Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman ile görüşen Ahlatcı, doğal gaz konusunda da Çorumgaz ve Sungurlu Kaymakamlığının ortak bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

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