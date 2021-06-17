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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sungurlu şehitliği çiçeklerle donatıldı

İHA

Sungurlu şehitliği çiçeklerle donatıldı

Çorum'un Sungurlu Belediyesi ilçe şehitliğini çiçeklerle donattı.
Şehitlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce temizlik ve bakım çalışması yapıldı. Şehitlerin mezarları tek tek düzenlenirken mevsimlik çiçek dikimi yapıldı.
Vatan savunmasında hayatını kaybeden aziz şehitlerin kabirlerinin bakımlarının özveriyle ve titizlikle yapıldığını belirten Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, “Ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin mezarlarında temizlik ve bakım çalışmaları yapıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz tarafından şehitlerimizin kabirlerinin üzerine çiçekler dikildi. Ülkemizin bağımsızlığı ve bütünlüğü yolunda şehadet şerbetini içen şehitlerimiz için ne yapsak azdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum” dedi

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