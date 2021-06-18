AHDÇF Başkanlığına Hacı Odabaş seçildi

Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu (AHDÇF) 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. İki listenin girdiği seçimde Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu başkanlığına Hacı Odabaş seçildi.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulda, Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu faaliyetlerini anlatan Mevcut Başkan Ali Özgür, federasyonun kuruluş amacını hatırlatarak, yapılan çalışmalar ve burs verilen öğrenciler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra yapılan seçimde 82 üye oy kullandı. Oylardan 1’i geçersiz sayıldı. Mevcut Başkan Ali Özgür 31 oy alırken Hacı Odabaş 52 oy ile Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonun yeni başkanı oldu. Hacı Odabaş başkanlığında oluşturulan Anadolu Hitit Dernekleri Çorum Federasyonu yönetimi Hacı Odabaş, Ali Üremiş, Güngör Atak, Emine Özten, Memduh Günen, Mutlu Kılıç ve Servet Kurtoğlu'ndan oluştu.



Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen Genel Kurul Toplantısı’na Çorum Hitit Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Av. Cemal Emir, Çorum Hitit Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcıları Sedat Ilıman, Ali Deniz, Ali Uykun ile siyasi parti temsilcileri ve dernek üyeleri katıldı.



'Kurtuluş Savaşı'nı dernekler kazanmıştır'

Genel Kurul Toplantısı'nda bir konuşma yapan Çorum Hitit Dernekleri Konfederasyonu Genel Başkanı Av. Cemal Emir, “Avrupa’da 10’a yakın derneğimiz var. Yerel derneklerle ilgili bir kadersizliğimiz var. Köy derneği ve yöresel dernek deyince biraz burun büküyoruz. Büyük isimlerle kurulan derneklerde var. Ama sonuçta yapılan şey aynı. Ülkeye hizmet etmektir. Bu konuda kitap oluşturmaya çalışıyorum. Kitabın başına da şunu yazdım. ‘Kurtuluş savaşını dernekler kazanmıştır’ dedim. Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti aslında bir dernektir. Doğu Anadolu’da Sivas’ta, Trakya’da birçok yerde düşmanın işgal ettiği bir ülkede insanlar dernekler kurmuşlar. Kendi ülkelerini, kendi şehirlerini düşmandan korumak için. Atatürk Kurtuluş savaşını başlattığında çorabından silahına kadar, yiyeceğine kadar her şeyi bu dernekler toplamış. Kurtuluş savaşını ayağa kaldıran dernekler olmuştur. Atatürk devrimleri gündeme getirmiş, uygulamaya başlamış ve tıkanmış. Bakmış olmuyor halk evlerini kurmuş. 5 bin tane halk odası 500 halk evi derneğiyle devrimlerini ülkeye yaymıştır” dedi.



Çorum’da 17, Ankara’da ise 80 küsur derneğin olduğunu hatırlatan Emir, "Konfederasyon bazında düşündüğümüzde Çorum adına kurulmuş olan olan 200 derneğimiz var. Bize öncülük yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde çalışacağız. Bölünmeyi, parçalanmayı kesinlikle kabul edecek bir halde değil ülkemiz. 194550’lerden beri Türkiye’de sağcısolcu, AleviSünni, TürkKürt çatışması özellikle yaşatılmış. Hatta elimize silah tutuşturulmuş. Birbirimize silah sıktırılmış. Bunlar tarihi belgelerle açıklanıyor. Aynı silahla hem sağcı hem solcu vurulmuş. Dolayısıyla bu oyunlara gelmemek için bu derneklerimizi ayakta tutup, en küçük derneğimizden başlayarak en büyüğüne kadar tek vücut olup beraber çalışmak zorundayız.” şeklinde konuştu.

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