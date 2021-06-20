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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaymakam Alpay’dan anlamlı ziyaret

İHA

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, 1993 yılında teröristler tarafından öldürülen eski Osmancık Şoförler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ertürk'ün babası Hüseyin Ertürk'ü Babalar Günü'nde ziyaret etti.

Kaymakam Alpay’dan anlamlı ziyaret

Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, 1993 yılında teröristler tarafından öldürülen eski Osmancık Şoförler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ertürk’ün babası Hüseyin Ertürk’ü Babalar Günü'nde ziyaret etti.
Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer ile Babalar Günü münasebetiyle 1993 yılında Bingöl Karlıova’da kamyonu yakılıp, kendisi de şehit edilen dönemin Osmancık Şoförler Cemiyeti Başkanı Ahmet Ertürk’ün babası Hüseyin Ertürk’ü Şenyurt Mahallesi’ndeki evinde ziyaret etti. Kaymakam Akpay, sohbet edip Babalar Günü'nü kutladığı Hüseyin Ertürk’e herhangi bir talep ve sıkıntılarının olup olmadığını sordu.
Bu ziyaretin ardından Osmancık ve Kargı ilçesindeki şehit babaları Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer ve personeli tarafından ziyaret edilerek hal hatır soruldu. Gürer, şehit babalarının ‘Babalar Günü’nü kutlayarak sohbet etti, hayır dualarını aldı.

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