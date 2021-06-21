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Baca yangını korkuttu

İHA

Baca yangını korkuttu

Çorum’da bir apartmanda çıkan baca yangını hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kulaksız Sokak’ta bir apartmanın çatı kadından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiyeyi arayarak haber verdi. İhbar üzerine belirtilen adrese çok sayıda itfaiye ekibinin yanı sıra polis ekipleri sevk edildi. Çatıdan yoğun dumanlar yükselmesi üzerine polis ekipleri anons yaparak apartman sakinlerinden tedbir amacıyla aşağı inmelerini istedi. Hareketli dakikaların yaşandığı yangına müdahale eden ekipler baca yangınını kısa sürede söndürerek kontrol altına aldı.
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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