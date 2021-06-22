15 Temmuz gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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15 Temmuz gazisi Ali Erdugan hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Çamoluk köyü nüfusuna kayıtlı 15 Temmuz gazisi Ali Erdugan, hayatını kaybetti. Çamoluk köyünde düzenlenen cenaze törenine İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, gazinin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ali Erdugan’ın cenazesi kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

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