Sezonun ilk ekmeklik buğdayı borsada satıldı

Çorum’un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili ve Güvendik köylerinde hasadı yapılan ekmeklik buğdaylar ticaret borsasında satışa çıkarıldı.
İnegazili köyünden Satıa Pekpak’a ait 4 ton ekmeklik buğday 2,496 TL ye Çavuşoğulları Tarım Ürünleri San. Tic. Ltd. Şti, Güvendik köyünden Mehmet Ali Güvenoğlu’na ait 4 ton ekmeklik buğday 2,492 TL’ye Koçoğulları San. Tic. Ltd. Şti. Satın aldı.
Sungurlu Ticaret Borsası Başkan Mustafa Kürbüz, "Bu vesileyle 20202021 hasat sezonunun hayırlı uğurlu olmasını, hasat sezonumuzun bereketli olmasını, kazancımızın bereketli ve Rabbimizin razı olduğu yerlerde ve işlerde harcamamızı nasip etmesini dilerim" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.