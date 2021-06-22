Çorum'da 'dolu' nedeniyle karayolu buz pistine döndü 7 araç çarpıştı; 1 yaralı



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, dolu nedeniyle buz pistine dönen karayolunda 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ÇorumSamsun karayolu Hasar Zahir mevkisinde meydana geldi. Şiddetli dolu nedeniyle buz pistine dönen karayolunda seyir halinde olan araçlar zor anlar yaşadı. Kayganlaşan yolda 7 araç zincirleme kazaya karıştı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 1 kişinin hafif yaralandığı kazada, araçlarda hasar oluştu. Kaza yapan araçlar çekicilerin yardımıyla kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

'BU KADAR ŞİDDETLİSİ OLMAMIŞTI'

Ambulansta tedavi olduğu sırada yaşanan kazayı anlatan sürücü, dolu nedeniyle araçların kaydığını ve peş peşe kazaların olduğunu söyledi. Bir başka sürücü ise eline aldığı doluyu göstererek, daha önce böyle dolu yağışı görmediğini ifade etti.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-06-22 18:28:25



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