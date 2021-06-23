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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisine ceza yazan polise teşekkür etti

İHA

Kendisine ceza yazan polise teşekkür etti

Çorum’un Osmancık ilçesinde, bir sürücüye yasak yere park etmekten ceza kesildi. Cezayı ödeyen sürücü, cezayı kesen polis memuruna da teşekkür etti.
Çorum’un Osmancık ilçesinde Muzaffer Kara adlı sürücü, Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi üzerinde engelli park yerine 34 Z 3265 plakalı aracı bıraktığı için ceza yedi. İlçe merkezinde işleri hallettikten sonra park ettiği aracın yanına gelince trafik cezasını gören Kara, engelli yerine park etmekten dolayı ceza makbuzunda yazan 216 TL’yi ödedi ve cezayı yazan polis memuruna da teşekkür etti.
Kesilen para cezasını ödedikten sonra, emniyet müdürü, müdür yardımcısı ve cezayı yazan polis memurunu ziyaret eden Muzaffer Kara, "İlçemizi ziyaret eden misafirlerimize ve tüm herkese örnek bir davranış olması dileğiyle yapılan trafik hatalarında yazılan cezaların usul ve kural gereği olduğunu, yazan kurumu ve yetkilileri üzmeden hatamızı kabul edip cezamı ödedim. Ardından İlçe Trafik Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, ceza yazan birimi ve polis memurumuzu ziyaret edip yazılan cezanın sorumluluk ilkesine uyulması konusunda bir uyarı olarak gördüğümüzü belirtip teşekkür ettim. Yaşanan trafik sorunlarını ve cezalarını en aza indirmek toplum olarak kendi elimizde olduğunu bir kez daha anladık" ifadelerini kullandı.

'Caddede çift taraflı park yasağı talep etti'
İlçe merkezinde kısa veya uzun süreli araç parkları nedeniyle yaşanan sıkıntıların farkında olduğunu belirten Kara, Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi’nde çift taraflı park yasağı getirilmesini talep ederek, ”Osmancık nüfus bakımından yoğun bir ilçe olması ile beraberinde Doğu ile Batıyı bir birine bağlayan kilit ilçe. E80 karayolu diğer adıyla İpek Yolu olarak bildiğimiz yol nedeni ile ilçe ziyaretlerini de dikkate aldığımızda ilçemizde yoğun bir trafik akışının olduğu görünmektedir. İlçemizde en büyük problemlerden birisi olarak gördüğümüz şehir içi trafik yoğunluğu. Kimsenin canı yanmadan Ziraat Bankası ve Saat Kulesi arasındaki cadde çift taraflı parka kapatılmalı. Uygun ve yakın bir yerde oto park yeri oluşturulmalı. Yoksa her zaman birilerinin canı yanacak. Ya trafik cezasıyla ya araç sürtünmesinden ya da vaz geçilmez olan üç tekerlilerin kural tanı namazlıklarından dolayı. Çünkü yaşlılar artık elektrikli bisiklet ile geziyor ve gençlerin pati çekerek hız tutkunu olması kaza ve diğer sorunlara vesile oluyor. En uzak yer zaten 1 kilometre. En azından günlük sağlık yönünden de olsa biraz yürümekle zarar etmeyiz. İlçenin dokusunu yürüyerek teneffüs etmek en ideali” dedi.

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