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Çorum'da savunma sanayi buluşması

DHA

Çorum'da savunma sanayi buluşması


Gökhan CEYLANBurak TEKİN/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da, Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) iş birliğinde savunma sanayi buluşması gerçekleştirildi.
Kentte, savunma sanayine ilişkin farkındalığın artırılması, savunma sanayinde çalışma potansiyeli olan firmalara yol gösterilmesi, yeni hedeflerin belirlenmesine öncülük edilmesi ve sanayicileri daha yüksek katma değerli ürünler üretmeye teşvik etmek amacıyla, savunma sanayi buluşması gerçekleştirildi.
ÇTSO toplantı salonunda düzenlenen programa, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, ÇTSO Başkanı Çetin Başaranhıncal ve ilde faaliyet gösteren iş insanları katıldı.
'KRİTİK TEKNOLOJİLERİ YERLİLEŞTİRMELİYİZ'
Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Türkiye'nin savunma sanayinde yüzde 70'ten fazla yerlilik oranına ulaştığını belirterek, "Yerlilik oranımız yüzde 20'lerden 70'lere kadar çıktı. 7 tane firmamız var. Bunun içinde özel sektör firmalarımız da var. Bunlar dünyada ilk 100 savunma sanayi firması arasına girmiş oldu. Yıllık yaklaşık 10 milyar TL'lik ArGe harcamamız oluştu. Tabi bunlar kesinlikle yeterli değil. Bizim ülke olarak savunma sanayine yaptığımız ArGe harcamasının Amerika'da bir firma maalesef daha fazlasını yapabiliyor. Dolayısıyla bu gerçekleri bilmemiz lazım. Ama savunma sanayii de geldiğimiz noktayı da gözden kaçırmamamız lazım. Dolayısıyla şimdi bu yüzde 70'lerin yüzde 90'lara, 95'lere, bütün kritik teknolojileri yerlileştirerek neler yapabilirizi konuşmamız lazım. Bunun da yolu sadece vakıf şirketleri ya da kamunun fabrikaları, kamunun tersaneleri olamaz. Onlar bir noktaya kadar getirdiler. ASELSAN'ın, Roketsan'ın, HAVELSAN'ın, TAİ'nin, diğer firmalarımızın, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu´nun binlerce alt yüklenicisi var. Ama bu alt yüklenicilerin ana yükleniciler olması lazım. Küçük işletmeler orta işletme olması lazım. Orta işletmelerin de büyük işletmelere dönüşmesi lazım. Savunma sanayiinden, milli savunmadan proje alır pozisyona gelmesi lazım" dedi.
'DÜNYAYA AÇILMAK ZORUNDAYIZ'
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, Türkiye'nin sanayi bakımından çok zengin bir ülke gibi göründüğünü ancak yeterince zengin olmadığını belirterek, "Bizim kendimizi toparlayıp sanayimizi, Avrupa'da belli düzeye gelmiş sanayilerin boyutuna getirme zaruretimiz var. Bizim kendimizi İtalya, Fransa ve Almanya ile mukayese edebilir bir ülke haline getirmemiz lazım. Biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak elimizdeki tüm sanayi alanlarını büyütmeye gayret ediyoruz. Ve yapabilirsek 300 bin metrekare hektar olan arazimizi 650 bin hektara çıkarmanın mücadelesini veriyoruz. Çıkarabiliriz ama çıkardığımız zaman doldurabilmemiz lazım. Ayrıca Türkiye sadece kendi bünyesinde değil, dünyaya açılmak gibi bir zaruretle de karşı karşıya. Hızla dünyaya açılmak zorundayız" diye konuştu.
PANELDE BULUŞTULAR
Program kapsamında gerçekleştirilen panelde Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizgel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Milli Teknoloji Genel Müdürü Zekeriya Coştu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdür Vekili Serkan Çelik, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürü Yasin Akdere, Milli Savunma Bakanlığı Askeri Fabrikalar Genel Müdürü İmdat Ersoy, ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz, TAİ-TUSAŞ Tedarik ve Sanayileşme Müdürü Veli Erdoğan, Roketsan Tedarik'ten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Akın Toros ve TÜBİTAK SAGE Genel Müdürü Gürcan Okumuş sunum yaptı.DHA-Ekonomi Türkiye-Çorum Gökhan CEYLAN-Burak TEKİN
2021-06-23 16:16:33

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