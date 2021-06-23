Kontrolden çıkan araç karşı şeride geçti: 3 yaralı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza SungurluKırıkkale karayolunun 13. kilometresinde meydana geldi. Sungurlu’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Candan K. yönetimindeki 06 AV 0687 plakalı Renault marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Bariyerleri aşıp karşı şeride geçen araç, Kırıkkale'den Sungurlu istikametine seyir halinde olan iki araca çarparak durabildi. Meydana gelen kazada sürücü Candan K. ile araçta yolcu olarak bulunan 2 kızı yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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