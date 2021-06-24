Çorum’da definecilerin kazdığı çukura düşen köpek kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kırkdilim mevkiinde kaçak kazı yapan define avcıları, yaklaşık 4 metre derinliğindeki çukuru kapatmadı. Çukur içerisinde köpek olduğunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden DKMP ekipleri, talihsiz köpeği çıkarmak için çalışma başlattı.
Merdiven ile çukura inen görevliler köpeği bulunduğu yerden kurtardı. Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen köpek serbest bırakıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.