Fırtınada saat kulesi devrildi



Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA)ÇORUM'da etkili olan fırtına nedeniyle fiber glass malzemeden yapılan minyatür saat kulesi devrildi. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Gazi Caddesi´nde Osmanlı Padişahı 2´nci Abdülhamit'in Muhafız Birliği Komutanı, Çorumlu Beşiktaş Muhafızı Yedi Sekiz Hasan Paşa tarafından 1894 yılında yaptırılan 27,5 metre uzunluğundaki saat kulesinin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesindeki minyatürü, etkili olan fırtına nedeniyle devrildi. Fiber glass malzemeden yapılan yaklaşık 3,5 metre boyundaki saat kulesi, ikiye bölündü. O anlar cep telefonuna yansıdı.

Ekipler, minyatür kuleyi bölgeden kaldırdı.DHA-Genel Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR

2021-06-24 16:35:46



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