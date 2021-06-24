Çorum'da uyuşturucu operasyonu

Çorum'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 456 kök hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilğili olarak 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum ili Merkez ilçeye bağlı bir köyün merasında, sazlık alanların içerisine yasadışı hint keneviri ektiği tespit eden jandarma ekipleri, iki şüpheli şahsı takibe aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda şüpheli şahıslar kenevir bitkilerine bakım yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

Sazlık alanda yapılan incelemede yasa dışı olarak 456 kök hint keneviri bitkisi ekildiği belirlendi. Olayla ilğili olarak yakalanan 2 zanlıdan birisi sevkedildiği adli makamlar tarafından tutuklanırken diğer şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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