DOKAP’tan tarihi Çorum sokağına 1.1 milyon TL hibe desteği

Çorum Belediyesi, şehrin kültür ve turizmini canlandırmaya devam ediyor. Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından (DOKAP) Tarihi Çorum Sokağı Projesi için 1 milyon 100 bin TL hibe desteği alan Çorum Belediyesi, şehrin turizmini canlandırmaya yönelik önemli bir çalışmayı daha hayata geçiriyor.

Çorum Belediyesinin hayata geçireceği Kültür Yolu Projesi içerisinde yer alan “Tarihi Çorum Sokağı” projesi için 1 milyon 100 bin TL’lik hibe, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) ile yapılan imza töreninin ardından onaylandı. Çorum Vali Yardımcısı Recep Yüksel, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü tarafından imzalanan proje protokolü ile Çorum Belediyesi, Çorum’un tarihi alanlarını gün yüzüne çıkaracak.

Tarihi yerleşmeyi korumak, kültür mirasını günümüz yaşamıyla bütünleştirmek isteyen Belediye, şehrin mimarisini, estetik anlayışını ve kültürünü yaşatmayı hedefliyor. 270 metre uzunluğundaki Şeyh Eyüp Sokağın tarihi noktalarını günümüzle bütünleştirmesini sağlayan bu proje, şehre gelen turistler sayesinde Çorum’un tarihi sokak kültürünü ulusal alanda tanıtmayı planlanıyor. Ayrıca proje kapsamında, birçok tarihi konak, cami, çeşme ve yapıların bulunduğu Şeyh Eyüp Sokağın yeniden tarihi dokuya göre canlandırılması planlanıyor.

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’ndan Tarihi Çorum Sokağı Projesi için 1 milyon 100 bin TL hibe desteği ile birlikte çalışmaların hızlanacağını söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum’un kültürünü, tarihini ve turizmini canlandıracak olan Tarihi Çorum Sokağı projemiz için DOKAP’tan 1.1 milyon TL hibe desteği almış bulunmaktayız. Bu projemizle birlikte Çorum’umuzun tarihi yapısını günümüze çıkarmak, şehrimizin turizmini canlandırmayı ve yeni istihdamlar sağlamayı hedefliyoruz. Tarihi Çorum Sokağı, Çorum turizmine önemli katkılar sağlayacak. Desteklerinden dolayı Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin’e, Çorum Valimiz Mustafa Çiftçi’ye, Milletvekillerimize, İl Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Şehrimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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