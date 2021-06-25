AK Parti'li Aydın'ın yakınlarının minibüsü devrildi; anne- oğul öldü, 8 yaralı (2)

O ÇOCUĞUN AİLESİ DE YARALI
Çorum'da, kontrolden çıkarak, yuvarlandığı çeltik tarlasında ters dönen minibüste Dilek (30) ve oğlu Furkan Ali (2) Türkyılmaz´ın hayatını kaybettiği kazada yaralanıp, hastanede tedaviye alınan 8 kişiden Merve Aydın´ın (31) sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin ise iyi olduğu belirtildi.
Bu arada, minibüsten dışarı fırladığı tarlada çamura bulanan, hafif sıyrıkla kazayı atlatan Akif Aydın´ın (4), kazada aynı araçta hafif yaralanan GülsenHayri Aydın çiftinin oğlu olduğu ortaya çıktı. Aydın çiftin, küçük çocuklarının yanı sıra araçta kızları Merve ve Betül Aydın´ın (7) da bulunduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Çorum Yusuf ÇINAR
2021-06-25 17:55:04
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