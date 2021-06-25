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Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari zanlı Kırıkkale'de yakalandı

İHA

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan firari zanlı Kırıkkale'de yakalandı

Çorum'da hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, jandarma ekiplerince Kırıkkale'de yakalandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, 2009 yılında "silahla yağma, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma ile cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından hakkında 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariyi yakalamak için çalışma başlattı.
Zanlının Kırıkkale'de ikamet ettiğinin tespit edilmesi üzerine Çorum ve Kırıkkale Jandarma Komutanlığınca ortaklaşa operasyon düzenlendi. Operasyonda, Kırıkkale'de sahte isim kullanarak kimliğini gizlediği ve eşine ait araçları kullandığı tespit edilen kişi, teknik ve fiziki takibin ardından KırıkkaleAnkara kara yolunda bir araçta yakalandı. Karakoldaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kişi, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kırıkkale Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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